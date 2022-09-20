東加火山噴發 國家監測單位提高警戒級別

（法新社東加首都努瓜婁發20日電） 南太平洋島國東加主島北部一座火山過去2天噴發了8次，國家火山監測團隊已提高警戒級別，提醒航海員與火山島保持距離，飛行員通行上空時也要特別留意。

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東加海底火山「家礁」（Home Reef）過去10天持續噴發，滲出岩漿，還向空中噴射出氣體和火山灰估計至少3公里高。

東加地質機構火山監測團隊（Tonga Geological Services）今天在一份聲明中表示，家礁火山噴發，目前並未對東加群島兩個人口最稠密的島，瓦瓦烏群島（Vava'u）和哈派群島（Ha'apai），構成太大的威脅。

不過由於噴發的速度加快，當局也提高火山警戒級別。

家礁火山的航空警戒級別已提高到「橘色」級別。再上一級就是「緊急狀態」，飛行員飛經火山上空附近時要特別小心。

航海員也收到通報，要在距離家礁4公里之外航行，並且注意飄落的火山灰。

東加是群島國家，人口約10萬人，分布在171個島嶼上，周圍地震活動相當常見。

今年1月，洪加湯加－洪加哈派（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）海底火山噴發，引發關注。根據英國巴斯大學（University of Bath）研究人員，那次是近代威力最強大的火山噴發之一。

當地救援人員表示，年初火山噴發的威力宛如「一顆原子彈」，當時還引發海嘯，造成3人死亡，不少村落和海底通訊電纜遭到嚴重破壞，東加與外界因此斷絕聯繫，幾周之後才恢復。

© 2022 AFP