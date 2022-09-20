颶風菲奧娜襲多明尼加 帶來傾盆大雨釀1死

（法新社聖多明哥19日電） 颶風菲奧娜（Hurricane Fiona）在加勒比海島嶼波多黎各引發嚴重洪災後，今天侵襲多明尼加帶來傾盆大雨，造成1人死亡，並導致這兩地有多處大規模停電。

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美國國家颶風中心（US National Hurricane Center）表示，菲奧娜今天深夜增強為2級颶風，氣象預報顯示，波多黎各和多明尼加東部夜間將持續降雨，且可能出現新一波災難性洪患。

多明尼加緊急事務處理當局表示，在全國32省中，7省的紅色警戒持續生效，較今天稍早公布的18省要少，超過1萬2000人在安全區域避難。

當局表示，一名男子在自家砍樹作為預防措施時喪命，但未提供更多細節。

一名在場的法新社記者說，在多明尼加度假勝地朋達卡納（Punta Cana），有數條道路被倒下的樹木或電線桿阻斷或被水淹沒，居民無電可用。

多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）宣布東部3個省分為災區，分別是朋達卡納所在的阿爾塔格拉西亞省（La Altagracia）、賽堡省（El Seibo）和阿托馬約省（Hato Mayor）。

地方媒體公布的畫面顯示，東岸希圭市（Higuey）居民在水深及腰的水中試圖打撈個人物品。

羅培茲（Vicente Lopez）在朋達卡納一處海灘告訴法新社：「洪水以迅雷不及掩耳之勢滾滾而來。」

美國國家颶風中心說，菲奧娜最大持續風速為每小時155公里，預計明天將增強為3級風暴，使其成為本季的第一個主要大西洋颶風。

菲奧娜在今天稍晚或明天稍早通過土克斯群島（Turks）和凱科斯島（Caicos）附近，本周晚些時候將向北移動、進入海洋，可能靠近百慕達（Bermuda）。

美屬加勒比海自治領地波多黎各雨勢未歇，美國總統拜登宣布進入緊急狀態，授權美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）提供援助。

© 2022 AFP