拜登提名亞美尼亞大使崔西 出任駐俄羅斯大使

（法新社華盛頓20日電） 美國總統拜登今天提名資深外交官崔西（Lynne Tracy）擔任駐俄羅斯大使，接替已於月初卸任的大使蘇利文（John Sullivan）。

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法新社報導，崔西曾是美國駐俄羅斯使節團的第二號人物，目前是駐亞美尼亞大使，她派任莫斯科的任命案需經聯邦參議院通過。

崔西在喬治亞大學（University of Georgia）主修俄羅斯研究，並於1994年在俄亥俄州艾克朗大學（University of Akron）取得法律學位。

加入國務院後，崔西曾在東歐和中亞執行職務，包括喬治亞、吉爾吉斯、土庫曼和哈薩克。

從2006年到2009年，她在巴基斯坦的白夏瓦（Peshawar）擔任美國最高外交官，期間她曾在自己的公務車上遭到槍手襲擊，所幸逃過一劫。

2014年至2017年，崔西擔任駐莫斯科使節團副團長。

62歲的蘇利文派駐莫斯科不到3年，於本月初離任；任期內他因為美俄針鋒相對、相互驅逐使節而裁減使館職員，接着俄羅斯於2月間入侵烏克蘭，讓他承受更大的壓力。

蘇利文目前已離開莫斯科；據美國政治新聞機構Politico報導，他在9月初突然離開，是為照顧罹患癌症的妻子。

蘇利文的妻子羅德里格斯（Grace Rodriguez）是位律師，已在本月5日過世。（譯者：紀錦玲）

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