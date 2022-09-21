關切俄羅斯人權狀況惡化 歐盟國家提案促聯合國派員監督

（法新社日內瓦20日電） 歐洲聯盟絕大多數成員國今天提出一項決議草案，要求聯合國指派專家監督俄羅斯境內的人權狀況。這項草案遭俄羅斯批評為帶有「政治偏見」。

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經過激烈討論，除了匈牙利以外的所有歐洲聯盟（EU）國家上周達成共識，將要求聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）指派一名所謂的特別調查員赴俄監督。

知悉討論過程的消息人士說，同意擔任領導角色的盧森堡，今晚將決議草案送交各國。

俄羅斯揮軍入侵鄰國烏克蘭，在境內加強打壓異議人士，令外界深感關切。

根據法新社看到的決議草案內文，這項決議對俄羅斯「人權情況嚴重惡化」表達嚴正關切。聯合國人權理事會應在10月初將對決議案進行表決。

決議草案呼籲指派「一位特別調查員監督俄羅斯聯邦的人權狀況，為期一年」。

決議草案提到，獲任命的專家應該「搜集、檢視與評估所有相關利害關係者的相關訊息」，並在一年內向聯合國人權理事會與設於紐約的聯合國大會呈交書面報告。

在決議草案開始傳閱之前，俄羅斯駐日內瓦使節團今天致函各國，敦促他們「反對這個帶有政治偏見且毫無根據的倡議」。

根據法新社看到的內容，這封信堅稱西方國家長久以來「屢屢以人權議題之名，行干預主權國家內政之實」。

信件提到，這份決議草案的真正目的是「針對俄羅斯獨立、公開且秉持原則的外交政策，找俄羅斯聯邦算舊帳」。

俄羅斯在信中警告：「他們漏洞百出的邏輯很簡單。如果他們可以施壓聯合國安全理事會其中一個常任理事國，他們就可以強迫全球每個國家屈服。」

如果這項決議案通過，這將是聯合國人權理事會針對俄羅斯境內人權狀況通過的第一個決議案。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）

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