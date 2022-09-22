專家：俄動員可拖延戰事但無法打贏戰爭

（法新社華盛頓21日電） 俄羅斯軍隊本月在烏克蘭經歷重大挫敗後，總統蒲亭宣布局部動員以增兵。西方專家預測此舉只能拖延戰事，無法改變戰場平衡，但警告不要輕視他最新的核子威脅。

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俄軍9月初於烏克蘭北部哈爾科夫地區遭烏克蘭反攻擊退，蒲亭今天上午在全國談話宣布將徵召30萬後備軍人，人數多於今年2月入侵烏克蘭時所動用的近20萬兵力。

這項動員正逢莫斯科準備推動烏東、烏南俄佔區公投併入俄國。

但分析家們表示，動員為蒲亭帶來的政治風險不低，當下俄國國內反戰者日增，俄國的軍事動員結構過去10年間已然萎縮。

蘭德公司（Rand Corp）專精動員程序與俄國國防的專家馬斯柯特（Dara Massicot）說：「他們沒有辦好動員的能力，頂多是把人湊在一起，然後藉由老式訓練、拙劣領導後，趕快把人往前線丟，裝備肯定也比現役部隊所用還差，因為俄軍前方極其缺兵。」

華府非營利國防分析機構CNA的俄研所所長考夫曼（Michael Kofman）則認為，這有助鞏固俄軍前方戰線，當地現面臨西方武裝後的烏軍龐大壓力。

考夫曼說：「如此可擴充俄國延續戰事的能力，但應無法扭轉整體戰場趨勢與結果。」

部分分析家覺得蒲亭的話似有改變俄羅斯既定核武使用政策之虞，關於核武政策是否適用於俄羅斯想兼並的烏克蘭俄佔區時，俄羅斯沒有提供解釋。

美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）的核武政策專家克里斯登森（Hans Kristensen）在推特寫道：「威脅將在核武器聲明政策（declaratory policy）範疇以外的地方動用核武，顯示俄方在烏克蘭戰場失利，已把蒲亭逼到鋌而走險。」

他說：「這聽起來像是另一輪虛張聲勢的言論，但這顯然是蒲亭迄今做出的最明確核武威脅。至關重要的是，北約不要上當，跟着發出將以核武報復的威脅，反而會着他的道助長他。」

© 2022 AFP