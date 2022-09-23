艾米尼之死掀抗議怒火 伊朗總統允諾調查

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（法新社紐約22日電）伊朗女子艾米尼因未戴好頭巾遭警察逮捕，昏迷3天後喪命，事件在伊朗各地引發動蕩，至少17人死亡。伊朗總統萊希今天表示須展開調查，但指責西方關切此事「虛偽、雙重標準」。

萊希（Ebrahim Raisi）在紐約參加聯合國大會期間舉行記者會，重申伊朗驗屍官的結論，強調艾米尼（Mahsa Amini）沒有被毆打。抗議群眾不接受這一調查結果。

「但我不想急於下結論。」萊希說：「如果任何一方有責任，這當然必須調查。我在第一時間就聯繫了死者家人，並親自向他們保證，我們將繼續堅定地調查這起事件。」

抗議群眾表示，22歲的艾米妮因道德警察嚴格執行伊朗對婦女的着裝規定，於拘留期間喪命。許多抗議人士為女性。

華府於萊希記者會前數小時宣布制裁伊朗道德警察。對此，萊希指責西方國家「雙重標準」，點出發生在美國的警察殺人案，並拿出英國婦女死亡統計數據。

萊希說：「歐洲、北美、美國，整個西方都曾發生過命喪執法人員或其他政府代理人的事，為何不為那些人提出一模一樣的要求？」他接著說：「那些遭受不正當毆打的人，為什麼沒有持續追蹤調查？」

萊希並未回應有關伊朗封鎖網路的提問，僅強調接受和平抗議。自艾米尼上周去世以來，伊朗至少有17人在後續的動蕩中遭當局鎮壓而喪命。

萊希說：「抗議是正常而且完全在預料之中的，但我們必須分辨示威者和蓄意破壞之間的差異。」

© 2022 AFP