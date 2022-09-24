飛越杜鵑窩奧斯卡影後露易絲佛萊徹逝世 享壽88歲

（法新社洛杉磯23日報導）美國媒體今天報導，曾與傑克尼克遜（Jack Nicholson）主演電影「飛越杜鵑窩」而獲1976年奧斯卡金像獎最佳女主角的女星露易絲佛萊徹（Louise Fletcher）逝世，享壽88歲。

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露易絲佛萊徹在「飛越杜鵑窩」（One Flew Over the Cuckoo's Nest）當中飾演冷酷的精神病院護士長拉契特（Ratched）一角，精湛表演讓她奪下奧斯卡影後。

美國娛樂周刊「綜藝」（Variety）和娛樂新聞網站Deadline引述代理人說法表示，露易絲佛萊徹在法國南部的家中過世，留下2名兒子。

露易絲佛萊徹從影資歷橫跨60多年，曾出演多部電視劇。

她曾在科幻影集「星艦迷航記：銀河前哨」（Star Trek: Deep Space Nine）擔綱固定角色，並曾以影集「小城風雲」（Picket Fences）及「天國的女兒」（Joan of Arcadia）中客串演出，分別於1996年和2004年獲得艾美獎（Emmy Award）提名。

露易絲佛萊徹於1934年出生於阿拉巴馬州伯明罕（Birmingham），雙親是聽障人士。她當年獲得奧斯卡獎時，曾以手語感謝父母給予她的支持。

她以手語比出：「我想要感謝你們教導我要有夢想。現在你們看到，我的夢想成真了。」現場陷入短暫靜默，接着爆出熱烈掌聲。

根據影視資料庫網站IMDb，露易絲佛萊徹生前最後作品，是2017年在Netflix影集「正妹CEO」（Girlboss）客串演出2集。

© 2022 AFP