俄羅斯校園槍擊案增至15死

（法新社莫斯科26日電） 俄羅斯當局表示，俄國中部城市伊熱夫斯克（Izhevsk）88號學校（school No88）今天發生的大規模槍擊案，死亡增至15人，包括11名兒童；兇嫌是一名校友。

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俄羅斯近年發生連串校園槍擊事件，震驚全國，如今再爆發一起。同一時間，俄國正在擴大徵兵數十萬人投入烏克蘭戰場。

根據調查人員說法，行兇男子犯案後「自戕」，遺體被發現時「身穿有納粹符號的黑色上衣，頭戴巴拉克拉瓦頭套（balaclava）」。

兇嫌身分其後確認是一名1988年生於當地的男子，從88號學校畢業。調查人員表示，他們正搜查嫌犯住家，調查他對「新納粹主義觀點及納粹意識形態的信奉」。

克里姆林宮表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）譴責這起「沒有人性的恐怖攻擊」，還說兇嫌「顯然屬於一個新法西斯主義團體」。

調查人員指出，罹難者包括2名警衛和2名教師。當局先前宣布，死者包括7名兒童和6名成人，但並未說明是否包含兇嫌。

伊熱夫斯克（Izhevsk）是俄羅斯內烏德摩特共和國（Udmurt Republic）首府，位於俄國首都莫斯科東方約1000公里處，人口約63萬。

根據錄影片段，烏德摩特共和國首長布雷查洛夫（Alexander Brechalov）在88號學校外發表聲明時證實「有兒童死傷」，背後可見救難和醫療人員進出，有些人提着擔架跑進校園。他並宣布共和國進入哀悼期至29日為止。

這起校園槍擊案爆發數小時前，俄羅斯西伯利亞地區（Siberia）一所徵兵中心才發生一名男子朝一名招兵官員開槍、造成對方重傷的事件。

俄羅斯上一起重大校園槍擊案發生在今年4月，位於中部烏里揚諾夫斯克州（Ulyanovsk）的一所幼稚園遭一名男子闖入開槍，造成一名教師和2名學童死亡。當局稱兇嫌有「精神障礙」，他其後被發現身亡，官員指他開槍自殺。

© 2022 AFP