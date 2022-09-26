加拿大清查風災損失 古巴和佛州準備應對颶風

（法新社蒙特婁26日電） 加拿大東部部分地區清查強烈風暴菲奧娜帶來的「巨大破壞」之際，加勒比海地區與美國佛羅里達州正全面戒備，以應對另一個直撲而來、不斷增強的颶風伊恩。

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法新社報導，加拿大當局證實，24日稍早，強度從颶風減弱為後熱帶氣旋的菲奧娜（Post-Tropical Cyclone Fiona）席捲加拿大東部的諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）和紐芬蘭省（Newfoundland），造成2人喪生。

此前，菲奧娜以颶風之姿重創加勒比海島國，造成至少8人死亡。

加國愛德華王子島省（Prince Edward Island）官員證實當地有一人死亡。紐芬蘭省發現1名73歲女性的遺體，據信遺體是從她的自宅中被衝出。

菲奧娜帶着風速每小時130公里的強風抵達加國東部，帶來暴雨和高達12公尺的海浪。

諾瓦斯科細亞省省長修斯頓（Tim Houston）告訴記者，「破壞非常巨大，風暴強度令人難以置信。」

在紐芬蘭省西南端小鎮巴斯克港（Channel-Port aux Basques），至少有20戶住宅被風暴引發的暴潮捲入海中。

風暴來襲前，已緊急撤離約200名居民，如今居民正清點損失。巴斯克港鎮長巴頓（Brian Button）表示，「有些人失去了一切，我是說，他們真的一無所有了。」

他在臉書上發布直播影片稱，「你們必須給我們一點時間（清點損失）…不幸的是，這需要數天或數周，在某些情況下，甚至可能需要數個月。」

據多名官員說法，在風暴吹倒樹木、掀翻建築物屋頂並損壞電線後，昨天仍有5個省份的超過30萬居民無電可用。數百名公用事業員工正努力搶修。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在推特發文宣布，他已再度與政府緊急因應小組會商，以確保「有充分資源幫助受風暴影響的人們」。

另一方面，加勒比海部分地區以及美國佛州正準備迎來颶風。美國國家颶風中心（NHC）今天表示，熱帶風暴伊恩（Tropical storm Ian）已增強為一級颶風，並朝古巴西部逼近，預料伊恩的威力將迅速增強。

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）24日宣布該州進入緊急狀態，以在風暴侵襲前提撥經費和提供應急服務。

© 2022 AFP