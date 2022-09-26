德總理出訪波灣找能源 阿聯同意供天然氣柴油

（法新社阿布達比25日電） 阿拉伯聯合大公國今天同意對德國供應天然氣與柴油，作為「能源安全」協議的一環，以取代俄羅斯能源供應來源。

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阿聯國家通訊社WAM報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）出席這場簽約儀式，會中阿聯工業部長阿邁德（Sultan Ahmed Al Jaber）稱這是「具有里程碑意義的新協議…加強阿聯與德國之間迅速發展的能源夥伴關係」。

蕭茲出訪波斯灣，往阿聯、沙烏地阿拉伯和卡達找尋新的能源供應來源，他在阿聯簽署了這項協議。 蕭茲與阿聯元首穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan）見面。穆罕默德在社群媒體推特（Twitter）表示，他們討論了「能源安全、減排和氣候行動等領域的合作」。

據報導，阿布達比國家石油公司（ADNOC）本月已完成將首批柴油直接交付德國，並且「2023年每個月將供應多達25萬噸柴油」。 德國電力和天然氣業者萊茵集團（RWE）則在一項聲明中表示，首批13萬7000立方公尺的液化天然氣，將於12月運送到漢堡附近的布倫斯比特爾（Brunsbuettel）新漂浮式液化天然氣進口碼頭。

根據WAM報導，阿布達比國家石油公司將在2023年供應更多液化天然氣給德國。（譯者：紀錦玲）

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