艾米尼示威延燒 伊朗北部當局稱已逮捕450人

（法新社德黑蘭26日電） 伊朗庫德族女子艾米尼日前遭「宗教警察」羈押後喪命，引發大規模抗議。伊朗官媒今天報導，在延續10天的示威活動中，北部馬贊德蘭省地方當局已逮捕450人。

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法新社報導，自9月16日艾米尼（Mahsa Amini）身亡消息曝光並引發首次示威以來，已有數百名示威者、改革派人士和媒體記者在全國抗議活動中被捕。

據報導，22歲的艾米尼因違反戴頭巾和穿着得體的規定，13日在伊朗首都德黑蘭（Tehran）被捕後陷入昏迷，3天後喪命。此事引起公眾對伊朗女權的關注。

伊朗通訊社（IRNA）援引馬贊德蘭（Mazandaran）檢察長卡里米（Mohammad Karimi）的說法報導，「在過去數天的紛擾中，450名暴徒在馬贊德蘭被捕」。

他還說，這些暴徒「攻擊馬贊德蘭數個地區的政府大樓，並破壞公共財產」。 同樣位於伊朗北部的基蘭省（Guilan）當局24日公布逮捕739人，其中包括60名女性。

據官方統計，連日來的示威衝突已至少造成41人死亡，其中大部分是抗議者，但也有安全部隊成員。人權組織稱實際死亡人數更高。

塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）26日發布的照片顯示，民眾在德黑蘭以南約150公里的什葉派聖城科姆（Qom）發動抗議。安全部隊已發布「主要煽動者」的照片，並要求居民「確認他們的身份後通報當局」。

© 2022 AFP