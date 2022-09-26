蕾哈娜2023年將登上超級盃中場秀舞台

（法新社華盛頓25日電） Apple Music今天宣布美國流行樂天後蕾哈娜（Rihanna）將於明年2月重返舞台，登上每年都吸引大量觀眾收看的美國年度運動盛事超級盃美式足球賽中場秀。

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超級盃（Super Bowl）主要贊助商Apple Music在推特發布蕾哈娜單手持橄欖球的照片，並附文表示：「蕾哈娜將於2023年2月12日登上由Apple Music首度主辦的超級盃中場秀舞台。」

現年34歲的蕾哈娜和職業美式足球聯盟（NFL）也轉發同一張照片。

出生於巴貝多、本名為羅賓．蕾哈娜．範提（Robyn Rihanna Fenty）的蕾哈娜，暫時放下音樂事業，近年來專註於她的美妝品牌Fenty Beauty。

2022年超級盃中場秀請到嘻哈傳奇大佬Dr. Dre、史努比狗狗（Snoop Dog）和阿姆（Eminem）等人。2021年則由加拿大音樂人威肯（The Weeknd）領銜表演，2020年由2位拉丁裔女歌手珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）和夏奇拉（Shakira）聯手動感演出。

Apple Music本月宣布，將取代百事可樂（Pepsi）成為超級盃中場秀主要贊助商，有報導指出Apple Music與NFL簽署5000萬美元的協議。

© 2022 AFP