丹麥外海漏氣 疑為北溪2號天然氣外泄

（法新社法蘭克福26日電） 「北溪2號」天然氣管路並未啟用，卻出現疑為漏氣，導致管線內壓力下降的情況，丹麥的海事交通當局也於今天通報，他們在波羅的海「北溪2號」附近，發現具「危險性」的天然氣外泄。

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丹麥當局在給往來船隻的通報提到，外泄發生於丹麥波荷木島（Bornholm）東南方，「對海上交通來說有危險」、「禁止在通報位置半徑5海里內的範圍航行」。

北溪2號（Nord Stream 2）管線是從俄羅斯經海底連至德國。德國有關當局表示，北溪2號的管路發現壓力下降情況，管路營運商表示外泄是造成壓力下降的可能原因。

德國經濟部發言人在聲明中表示，壓力改變的原因「尚待釐清」；管線營運商在聲明中表示，因「徹夜出現壓力下降，且持續到今天的情況」，他們已將情況通報德國海事當局。

「北溪2號」的發言人利塞克（Ulrich Lissek）告訴法新社，海底管線「有發生漏氣的相對可能」。

他說：「管線從未啟用，只是在為技術性運轉做準備，因此有天然氣在內。」

北溪2號與「北溪1號」（Nord Stream 1）平行，原本的目的是想讓從俄羅斯經海底管線輸送至歐洲的天然氣量加倍。北溪2號2021年底竣工，但在俄國2月24日入侵烏克蘭前夕，德國就下令擱置不得啟用。

德國高度倚賴從俄羅斯進口化石燃料，以滿足自身能源需求。俄國減少向歐洲供氣後，德國承受巨大壓力。

俄羅斯能源巨頭「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）逐步減少「北溪1號」的輸氣量，到8月底完全斷供，理由是西方國家制裁俄國，導致管線必要的維修延遲；德國不接受俄方解釋斷供原因是技術性問題，堅稱俄國是在俄烏戰爭的緊張局勢中，以能源做為武器。

克里姆林宮（Kremlin）先前曾建議，應讓「北溪2號」開始運作。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）8月時稱繼續輸送天然氣，「在技術上是可行的」。

© 2022 AFP