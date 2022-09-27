孟加拉渡輪翻覆 增至61死

（法新社孟加拉波達27日電） 孟加拉一艘超載朝聖信徒的船隻25日翻船，警方表示，救難人員與海軍潛水員今天尋獲10具遺體，使得死亡總數來到61人，同時還有數人下落不明，讓家屬焦急等候。

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這是南亞國家孟加拉數年來最多人死亡的事故，地點在北部波達鎮（Boda）附近。孟加拉境內河川縱橫交錯，老舊船隻超載情形普遍。 當局表示至少17名孩童死亡，影像畫面顯示，有些死者不過4歲左右。

這艘小船在駛往一座香火鼎盛的神廟途中翻覆，岸上群眾看到紛紛尖叫，驚恐畫面被人們用手機捕捉下來。

波達警長羅伊（Sujay Kumar Roy）表示，消防人員、海軍潛水員與村民組成救難隊，持續在戈羅多亞河（Karotoa River）翻船地點的下游數英里處搜救。

根據警方，這艘船上載有大約90名乘客，其中約50人是朝聖者，準備前往一座有好幾世紀歷史的印度教神廟參加大型慶典。

警督拉查克（Abdur Razzaque）說，至少30名死者為女性。

數十名家屬今天仍擠在岸邊等候失蹤親人，不過多數家屬在當局交還遺體後已經離去。

一名焦急的家屬強德拉（Bikash Chandra）昨晚表示：「我家裡3個女生在翻船後失蹤，早上10時左右，我們發現稍早獲救的一人，但我找不到另外兩個。」

當地警長鬍達（Sirajul Huda）昨天表示，搭上這艘船的人數是允許上限的3倍，「船夫要求一些人下船來減輕重量，但沒人聽進去」。

Channel 24電視台播出的手機影像顯示，這艘超載的船隻突然翻覆，乘客紛紛掉進泥黃色的河水中，岸上數十人看到後開始尖叫，當時天氣平靜無風。

去年12月，孟加拉南部一艘3層樓高、載滿乘客的渡輪起火燃燒，造成約40人死亡。

2020年6月，首都達卡（Dhaka）一艘渡輪與另一艘船相撞後沉沒，至少32人殞命。

2015年，首都西側一條河流有一艘超載船隻與貨船相撞，奪走至少78人性命。

© 2022 AFP