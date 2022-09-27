攻頂世界第8高峰後出意外 知名美滑雪登山家失蹤

（法新社加德滿都27日電） 官員和活動籌辦方今天說，知名美國滑雪登山家尼爾森（Hilaree Nelson）昨天在尼泊爾喜馬拉雅山脈馬納斯魯峰失蹤。同日同峰發生一場雪崩，造成一名尼泊爾登山客身亡。

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尼爾森昨天與男友莫里森（Jim Morrison）成功登頂世界第8高峰馬納斯魯峰（Manaslu）後滑雪下山。籌辦這場活動的香格里拉尼泊爾登山旅行社（Shangri-La Nepal Trek）負責人吉米爾（Jiban Ghimire）告訴法新社：「她昨天登頂後不久，下山時發生意外，我們正嘗試釐清狀況。」

尼泊爾政府觀光部門表示，這座8163公尺高峰的第3與第4營地之間昨天發生雪崩，造成一名尼泊爾登山客喪命，另有10多人受傷。這是尼泊爾今年秋天登山季首起確認死亡案例。

今年有404名付費登山客嘗試攻頂馬納斯魯峰，雨雪不斷是他們持續面臨的挑戰。天候惡劣也阻礙搜救行動，昨天直升機就因為天候不佳無法飛行。

吉米爾表示，今天天氣好轉，有一架直升機前往尼爾森出事地點。他還說，安全抵達基地營的莫里森，目前正在陪同搜救隊員。

49歲的尼爾森生涯橫跨20年，在贊助商The North Face官網的個人介紹中，形容她是「同世代成績最豐碩的滑雪登山家」。

2012年，尼爾森成為首位女性在24小時內成功攻頂世界最高峰聖母峰（Everest）和毗連的世界第4高峰洛茲峰（Lhotse）。

6年後尼爾森再度攀上洛茲峰，並且首次從峰頂滑雪下山，這項壯舉讓她抱回國家地理年度冒險家獎（National Geographic Adventurer of the Year）。

© 2022 AFP