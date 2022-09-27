海地人道災難已陷「絕望」境地

（法新社紐約聯合國總部26日電） 官員們今天向聯合國安全理事會描述海地的「人道災難」，因為在暴力事件持續兩周，聯合國糧倉遭攻擊後，海地的狀況來到了「新的絕望程度」。

廣告 繼續瀏覽後續

9月11日海地總理亨利（Ariel Henry）宣布上調燃油價格以來，這個原就不穩定的國家爆發示威和劫掠。

聯合國秘書長海地事務特別代表拉萊姆（Helen La Lime）在安理會緊急會議上說：「經濟危機、幫派危機和政治危機已經融合成一場人道主義災難。」

「在當前一輪內亂之前，約490萬海地人處於人道需求狀態。僅在過去兩周內，對世界糧食計畫署（WFP）的攻擊就導致損失約2000公噸、價值接近500萬美元的糧食援助，那原本可以在下個月支持多達20萬名最脆弱的海地人。」

拉萊姆還說，位於維勒克斯（Varreux）的加油站被犯罪幫派封鎖，處於「圍城狀態」已經1個多星期。燃料短缺影響了整個國家的運作能力，包括導致醫院關閉。

世界糧食計畫署副執行主任古亞尼瑞（Valerie Guarnieri）對海地危機表示遺憾。

她告訴安理會：「與我們希望和夢想的進展不同，今天海地的局勢可悲地達到了新的絕望程度。」她並指出，在不到1年的時間內，基本食品價格上漲了52%。

她還說，這種不穩定狀態使得在當地實施援助計畫既困難又危險，特別是因為2022年颶風季儲備物資的倉庫遭到劫掠。

© 2022 AFP