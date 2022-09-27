蒲亭動員令後 聯合國：約2377名示威者被捕

（法新社莫斯科26日電） 聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）今天針對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下達動員令不到一周內就發生多達近2400起逮捕事件的可信報告，發出警訊。

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夏姆達薩尼在日內瓦告訴記者：「我們對為數眾多人據報已遭逮捕深感不安。」

俄羅斯當局打壓不滿烏克蘭戰爭聲浪，自從這場衝突於2月爆發以來，已有數以千計抗議人士被捕。

蒲亭升級對烏克蘭戰爭，21日宣布局部軍事動員以來，被捕人數更急速飆升。

夏姆達薩尼表示，據可信報告，俄羅斯全國各地「約有2377名示威者已遭逮捕…並不清楚仍有多少人續被拘留」。

警察觀察團體OVD-Info於24日表示，32個城��共有至少726人遭到拘留，其中近半發生在莫斯科。 夏姆達薩尼則特別提到隸屬俄羅斯聯邦的南部達吉斯坦共和國（Dagestan）兩天抗議期間爆發警民衝突，「據報有數十人被捕」。 達吉斯坦位在北高加索，以穆斯林人口為主。俄羅斯獨立媒體根據死亡通告統計顯示，陣亡在烏克蘭戰場的達吉斯坦男性人數高於俄羅斯其他地方。 夏姆達薩尼強調，只因行使和平集會和言論自由權而被捕，這構成任意剝奪自由，「我們呼籲立即釋放所有遭到任意拘留人士，並呼籲有關當局遵守國際義務，尊重並且確保人民有言論自由和和平集會的權利」。

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