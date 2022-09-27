馬克宏將對美國是訪問 拜登首設國宴款待

（法新社華盛頓26日電） 白宮新聞秘書尚皮耶今天表示，總統拜登將於12月1日在白宮接待法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），這也是拜登上任以來，首次有外國元首對美國進行國是訪問。

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尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在白宮對記者說，這趟訪問將「凸顯美法關係深厚持久」。

相較於美國總統經常主持與外國領導人的雙邊會議，國是訪問更為隆重且有更多儀式安排。拜登就任總統以來尚未舉行國是訪問，尚皮耶說，這與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有關，很多實體活動都受到影響。

詢及白宮為何選擇馬克宏作為對美國進行國是訪問的首位外國元首，尚皮耶說，法國是美國最古老的盟友，「我們非常重視與法國的關係」。

她說，兩國之間「有着共同的民主價值觀、經濟聯繫以及在國防與安全方面的合作」。

去年，澳洲突然取消與法國的巨額潛艦交易，轉而與美國合作打造核動力潛艦艦隊，讓巴黎和華府之間的關係陷入重大危機。

美國、英國和澳洲去年宣布成立澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），華府認為這是其在亞太地區遏止中國崛起戰略布局的一環。

AUKUS協議涉及澳洲單方廢棄與法國的柴油潛艇合作協議，轉向英、美尋求技術轉移核能潛艇技術，讓法國政府大為光火，指控澳洲「撒謊」並召回駐美澳大使。

然而，在此之後，緊張局勢有所緩和，馬克宏成為拜登在歐洲應對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭和協助烏軍作戰的重要歐洲合作夥伴。

法國總統府消息人士說，拜登夫婦將在白宮接待馬克宏伉儷，並舉行國宴，這趟國是訪問將「凸顯兩國之間深厚而持久的關係」，包括「在國防和安全領域的密切合作」。

尚皮耶說，拜登和馬克宏最近一次碰面是在上周於紐約舉行的聯合國大會，過去一年半里也多次進行對話。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

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