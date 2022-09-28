俄烏戰爭重創經濟 歐銀下修明年前蘇聯集團成長

（法新社倫敦28日電） 歐洲復興開發銀行（EBRD）今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭引發通膨飆漲和天然氣供應萎縮，將重創前蘇聯集團明年的經濟成長。

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歐洲復興開發銀行（The European Bank for Reconstruction and Development, EBRD）成立於1991年，總部位於倫敦，主要目的在協助前蘇聯集團國家轉型為自由市場經濟，彼時迄今已納入中東和北非國家。

歐洲復興開發銀行今天下修2023年區域經濟成長預估，由之前預估的4.7%，調降至3%，其中烏克蘭經濟復蘇較預期疲軟。

歐洲復興開發銀行首席經濟學家賈沃西克（Beata Javorcik）告訴法新社，能源價格高漲、烏克蘭戰爭、通膨，以及西歐成長料減速等不利因素，讓明年的經濟前景更加黯淡。

儘管如此，歐洲復興開發銀行上調今年區域經濟成長預估，由之前預估的1.1%，上修至2.3%，主要受惠於疫情後強勁的消費者支出。

然而，不少區域國家的能源需求仍高度仰賴天然氣，歐洲復興開發銀行對此仍感憂心。

賈沃西克指出，隨着時序邁向冬季，俄烏戰爭帶來的經濟代價日益明顯。

莫斯科2月入侵烏克蘭後、國際油價、天然氣和糧食價格失控，導致今年全球通膨飆升。

歐洲復興開發銀行投資的區域7月通膨攀抵16.5%，創1998年以來最高。

歐洲復興開發銀行預測烏克蘭經濟今年萎縮30%，和之前預估一樣，同時預測烏克蘭明年經濟將反彈成長8%。

歐洲復興開發銀行今年5月時預估烏克蘭明年經濟將反彈成長25%。歐洲復興開發銀行表示，那是因為該行之前預期烏克蘭重建工作將展開。

© 2022 AFP