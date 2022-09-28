消失的保加利亞人 年輕人幻滅寧願漂泊

（法新社保加利亞加布羅沃28日電） 走廊空蕩蕩、嬰兒小床上僅8名寶寶。保加利亞中部城鎮加布羅沃產科病房景象是該國出生率急劇滑落的寫照。政治危機讓年輕人幻滅而漂離，再次大選也無法帶來希望。

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68歲小兒科醫師卡姆布羅瓦（Bistra Kamburova）告訴法新社：「這一帶育齡人口所剩無幾，年輕人漂泊大城��或到海外謀生。」

蜷曲巴爾幹山脈山腳下的加布羅沃（Gabrovo）是歐洲聯盟窮國保加利亞人口衰減的寫照。

蓬勃的工業曾為加布羅沃贏得「保加利亞的曼徹斯特」（Bulgarian Manchester）稱號，但是今天只剩1985年一半人口。

然而，如此境況其實是保加利亞各地常態。

貪腐和連串政治危機讓人看不到前景，理想破滅的年輕人離開故土。10月2日大選是保加利亞過去18個月以來的第4次。

分析預測，這場選舉只會重演產生分崩離析的國會，不會有政黨能夠拼湊出強有力聯盟主導國政。

保加利亞人口10年內少了1/10，成為舉世人口縮水最快國家之一。1989年有近900萬人口，現在卻只有652萬人，而且其中1/4年逾65歲。

共產主義時代的工業城加布羅沃僱用數以千計勞工，後來工廠破產或因私有化而沒落。現在名列全國生育率最低地區，幾乎杳無人跡的「鬼村」最多。

小兒科醫師卡姆布羅瓦說：「我1985年開始在這裡執業，當時新生嬰兒數還很高，每年約有1000個。」她膝下兩名成年兒子早已離開老家。

加布羅沃州去年只有263名新生兒，全靠精神矍鑠的卡姆布羅瓦照顧，儘管她早就過了退休年齡，還是得為了「少得可憐的薪水」而繼續撐持。

助產士瓦巴諾娃（Mariana Varbanova）說：「原因很簡單，沒有工作、沒有年輕人、沒有嬰兒。」

儘管從保加利亞於2007年加入歐盟後，布魯塞爾在發展、交通和觀光上提供援助，加布羅沃需要的工人還是越來越少。

首都索菲亞的市場經濟研究所（Institute for Market Economy）分析師尼科洛夫（Adrian Nikolov）告訴法新社：「逆轉人口趨勢需要時間。」

距加布羅沃約25公里的17世紀村落柴雅（Zaya）風景如畫，當地卻只住了35個人，本地人之外，還聚集了來自法國、英國、比利時、俄羅斯、義大利和其他國家的退休人士。低廉生活費吸引他們落腳於此。

當地不設投票所，村子裡唯一的雜貨店因沒有顧客上門，數年前已經關門大吉。77歲退休電工克瑞史蒂夫（Marin Krastev）每周一次充當司機，載着另外3位鄰居老太太一起前往最近商店採購。

為了照亮暮年生活，這群老人夏季期間加入稱為「出租孫子」（Grandchildren for Rent）的醫療計畫，參與計畫的年輕人來到柴雅體驗村居生活。

柴雅村文化中心75歲主席波內娃（Boyana Boneva）笑着說：「兔子，還有自己種的蕃茄和胡椒，讓他們過得可快活了。」

© 2022 AFP