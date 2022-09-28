烏克蘭俄佔區公投將結束 看蒲亭實現並吞三部曲

（法新社莫斯科27日電） 烏克蘭境內4個俄羅斯佔領區今天將結束加入俄國的公投，可能使俄國並吞這些區域，基輔及其西方盟邦形容公投是「騙局」。法新社整理俄國國家媒體報導接下來會發生的事如下：

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● 公投結果將迅速出爐

正如國際社會不曾承認俄國2014年並吞烏克蘭的克里米亞半島（Crimea），基輔及其盟邦已宣示不會接受公投結果。然而克里姆林宮亟思營造體面表象，表面上仍遵循合法投票程序。

投票結束後，接下來將進入計票階段，之後克宮在這4區成立的「選舉委員會」將宣布「暫定結果」，預料會在今晚或本周稍晚發生。

● 俄國國會的角色

這4地支持被俄羅斯並吞已是可預料的必然結果。若結果確實如此，俄國國會下議院國家院（State Duma）將通過一項條約，正式將4地併入俄國領土。

俄國國家通訊社塔斯社（TASS）和俄羅斯新聞社（RIA Novosti）上周末引述國會內消息人士報導，國家院今晚可能提出一項兼並法案，並於明天通過。

下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）上周表示，他將「支持」這些地區併入俄國，包括烏克蘭東部的盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk），以及烏克蘭南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）。

接着俄國國會上議院聯邦院（Federation Council）將通過法案，俄國新聞通訊社表示，這項程序可能於明天或29日完成。

● 蒲亭宣布並吞

根據俄國新聞通訊社，預料總統蒲亭（Vladimir Putin）30日將正式宣布這些烏克蘭地區成為俄羅斯的一部分，可能是以蒲亭在克宮對國會成員演說的形式進行，對象可能是國會上院、下院或兩院成員。

塔斯社指出，上議院議員已被要求接受3次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢，以替30日的「重要活動」做準備，這是每個人在克宮見總統的必要條件。

不過蒲亭也可能在30日之前就對外宣布。

2014年，克宮在克里米亞半島舉行入俄公投，僅僅兩天後，蒲亭就簽署克里米亞併入俄國的條約。當年簽署過程是在克宮一場特別儀式進行，之後條約草案才呈交給國會。

© 2022 AFP