艾米尼之死掀抗議潮 伊朗警方誓言傾全力對付

（法新社巴黎28日電） 伊朗22歲女子艾米尼命喪警方拘留期間，近2周來引發各地抗議不休，伊朗警方今天警告，他們將全力對抗這波婦女主導的抗議活動。

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22歲庫德族女性艾米尼（Mahsa Amini）被控違反伊朗嚴格的頭巾裝束規定，在首都德黑蘭遭警方逮捕而在拘禁期間死亡，引發各地示威抗議，迄今已有數十人死亡。

根據海外的反對派媒體報導，儘管伊朗當局下令斷網，阻撓民眾集會，以及避免鎮壓抗議的影像外流，這波抗議昨天進入第12個晚上。

從紐約到伊斯坦堡等城市也響應，舉行集會抗議，婦女焚燒她們的頭巾，還象徵性剪下頭髮，以抗議艾米尼之死和嚴格的裝束規定。

總部設於布拉格的獲美國資助波斯語電台法達電台（Radio Farda）前夜轉傳影片，影片中可以看到穿黑色防彈衣的鎮暴警察在德黑蘭艾柯巴坦鎮（Ekbatan）朝着公寓的窗戶開槍射擊。

法斯通訊社（Fars news agency）引述警方指揮官說：「伊朗伊斯蘭共和國的敵人和部分暴徒今天假借各種理由，企圖破壞國家秩序、安全和安定。」

「警方將傾全力對抗反革命和惡意分子的陰謀，堅定對付那些在國內各地破壞公共秩序和安全的人。」

就在警方發表這項聲明前數小時，聯合國（UN）才表示，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）不要以過度的武力對付抗議者。

© 2022 AFP