蘋果下架俄羅斯熱門應用程式VKontakte

（法新社舊金山28日電） 蘋果公司（Apple）今天證實，已將熱門俄羅斯社群網絡VKontakte從全球應用程式商店App Store下架。

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俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）政權在烏克蘭境內遭莫斯科掌控的地區發起入俄公投，並加強對西方的威脅後，英國政府26日對92個俄羅斯個人和實體祭出制裁。基輔當局和盟國譴責這場入俄公投是「假」公投。

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）透過聲明表示：「在槍管下舉行的假公投不可能是自由和公平的，我們絕對不會承認其結果。」

他說，英國的制裁措施鎖定「假公投的幕後主使者，以及持續支持俄羅斯政權侵略戰爭的個人」。

總部位於聖彼得堡（St. Petersburg）的科技公司VK在部落格貼文中表示，旗下部分應用程式已從App Store下架。

VK應用程式可用來傳訊息、數位支付、購物及社群網絡交流。

根據總部位於加州矽谷的蘋果公司說法，從App Store下架的這款VK應用程式，是由遭英國政府制裁的各方掌控或持有多數股權的開發者發行，而蘋果是依法行事。

蘋果和VK表示，已經在裝置上安裝這款應用程式的人依然可以使用，但不再透過App Store提供更新。

© 2022 AFP