開全球先例 哥倫比亞國會允許議員攜寵物上班

（法新社波哥大28日電） 南美洲國家哥倫比亞首開全球先例，允許國會成員攜帶自家寵物上班，一名參議員在新制上路的第一天，帶着愛駒現身國會殿堂。

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參議員巴瑞拉（Alirio Barrera）今天騎着白馬前來工作。

巴瑞拉先騎馬穿越首都波哥大（Bogota），接着騎着他的駿馬進入國會大廳，發表聲明說明馬匹對於哥國鄉村重要性。

巴瑞拉告訴法新社：「這是向與馬兒共同生活的農民、男男女女和牧人致敬，向所有在田裡工作的人致敬。」他說話時一邊用韁繩牽着名為「護照」（Pasaporte）的愛駒。

參議院議長巴瑞拉斯（Roy Barreras）上周宣布新制，當時他的愛犬躺在他的大腿上。巴瑞拉斯說，這使得哥倫比亞國會成為「全球第一個寵物友善」的國會。

對巴瑞拉來說，「我的寵物就是我的愛駒。如果法律適用於一個人，就讓它適用於所有人吧」。

不過巴瑞拉騎馬上班，也引發若干同僚不滿。參議員巴迪亞（Andrea Padilla）批評這是「不成熟的態度，他想要藉此嘲弄一個好的決定」。

她說：「帶一隻狗上班跟帶一匹馬不同。馬兒在柏油路、人行道上受苦，在這些打了蠟的地板上受苦。」（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

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