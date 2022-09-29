韓總統尹錫悅失言風波延燒 執政黨控告MBC電視台

（法新社首爾29日電） 韓國總統尹錫悅訪美期間，被媒體拍下疑似對美國總統拜登及國會失禮的發言影片。他所屬政黨今天控告率先播出相關影片的韓國MBC電視台，並批評該電視台扭曲事實、破壞同盟關係。

廣告 繼續瀏覽後續

日前赴美出席聯合國大會的尹錫悅在當地時間22日的活動現場，被媒體捕捉到疑似以粗話提及拜登及美國國會的畫面，引發爭議。

根據播出畫面，拜登在活動中承諾提供60億美元（約新台幣1900億元）對抗愛滋病、肺結核及瘧疾，但尹錫悅在合照結束下台後向幕僚說：「如果那群臭崽子在國會沒讓它通過，拜登那張該死的臉要往哪擺？」在影片字幕中，MBC使用星號來代替韓語粗話，同時將影片原音播出。

從影片字幕看來，尹錫悅似是意指拜登希望增加美國對全球基金的捐款，這需要美國國會批准。

影片曝光後，韓國總統辦公室22日深夜發表澄清聲明，表示尹錫悅當時指的是韓國國會，而非美國國會，後面也未提到拜登，而是發音相似的「搗亂」，整句話原意應是「（韓國）國會那些臭崽子不通過，在那邊搗亂的話就丟大臉了」。

尹錫悅本人26日批評，媒體的錯誤報導扭曲事實，且會對韓美同盟關係造成負面影響。

尹錫悅所屬的執政黨國民力量今天以誹謗罪控告MBC的4名高階主管。

國民力量代理主席鄭鎮碩告訴國會：「MBC正繼續進行損害國家利益的報導…他們必須道歉。」

MBC則強烈否認任何不當行為，並透過聲明表示，他們報導相關新聞的決定「是根據基於常識做出的合理判斷」。

報導指，尹錫悅被意外捕捉並公開播出、在麥克風仍打開情況下發表的言論，已成為韓國全民熱議焦點，不僅佔據主流和社群媒體，還催生了數以千計的網路迷因。（譯者：施施/核稿：陳政一）

© 2022 AFP