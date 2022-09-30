蒲亭：前蘇聯國家齟齬 是蘇聯解體結果

（法新社莫斯科29日電） 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天說，如今在烏克蘭等前蘇聯加盟共和國發生的衝突，都是當初蘇聯解體造成的結果。

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蒲亭與前蘇聯加盟國的情報首長開會，會議透過電視轉播。他說：「看看現在俄羅斯與烏克蘭之間發生的事情就夠了，還有一些其他獨立國協（Commonwealth of Independent States）國家邊境發生的事。這些當然全都是蘇聯解體的結果。」

前蘇聯勢力範圍內的幾個地方近期都爆發了武裝衝突，除了俄烏戰爭之外，過去一個月以來，亞美尼亞與亞塞拜然、吉爾吉斯與塔吉克也先後交火。

蒲亭把矛頭指向西方國家，稱西方在這些前蘇聯地區「正研擬煽動新衝突的劇本」。

蒲亭預定明天正式並吞4個俄軍佔領的烏克蘭地區，此舉很可能加劇俄烏衝突。 蒲亭說：「我們正目睹新的世界秩序在形成，這是很艱辛的過程。」這番話與稍早指稱西方國家影響力衰弱的說法相呼應。

下周將滿70歲的蒲亭曾在蘇聯時期效力於情報機構「國家安全委員會」（KGB），他經常充滿懷念地提及蘇聯。

自從他9月21日下達局部軍事動員令之後，大批俄羅斯男子爭相離境，目的地包括哈薩克等前蘇聯國家，哈薩克總統也承諾會庇護這些俄籍「逃兵」。

© 2022 AFP