尼加拉瓜控「干預」與荷蘭斷交 拒美大使入境

（法新社馬納瓜30日綜合外電報導）尼加拉瓜政府今天指控荷蘭採取「干涉主義」，因此與荷蘭斷交。數小時前，尼國才剛表示，美國新任命的大使羅德里格斯持「干預」態度，不會准許他入境。

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尼加拉瓜外交部晚間在聲明中表示：「尼加拉瓜面對荷蘭王國一再干預、持干涉主義和新殖民主義的立場，以威脅和中止公益工程冒犯了（我國）…因此將我們立即斷絕外交關係的決定告知對方政府。」

今天稍早，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）得知荷蘭不再替一所醫院的興建工程出資，於是抨擊荷蘭。

奧蒂嘉說：「那些輕蔑我國人民和國土的人，不該再出現於尼加拉瓜。我們不想與那種抱持干涉主義的政府有瓜葛。」他指的是荷蘭駐中美洲大使畢倫（Christine Pirenne）。

奧蒂嘉說，畢倫昨天造訪尼國首都馬納瓜（Managua）時，告知尼國外交部長蒙卡達（Denis Moncada），荷蘭不會再為數年前承諾興建的一所醫院出資。

奧蒂嘉表示：「大使來對尼加拉瓜人說話，好像尼加拉瓜是荷蘭殖民地似的。

荷蘭於2013年關閉了在馬納瓜的辦公室，改在哥斯大黎加進行所有中美洲的外交業務。

此外，尼加拉瓜第一夫人兼副總統穆麗優（Rosario Murillo）稍早針對新任美國大使羅德里格斯（Hugo Rodriguez）說：「在任何情況下，都不準他入境我國。」

穆麗優在國營媒體上宣讀聲明說：「讓這些帝國主義者好好弄明白。」

尼加拉瓜早在今年7月就表態不接受羅德里格斯，但美國聯邦參議院昨天仍確認了這項任命案。

尼加拉瓜表示，由於羅德里格斯在美國參議院聽證會上「有失尊重」的言論，已決定撤回對這項任命的同意。

羅德里格斯形容尼加拉瓜是「區域內被排擠的國家」，還稱奧蒂嘉政府是「獨裁政權」。他在聽證會上說：「我會支持運用所有經濟和外交手段，來促成尼加拉瓜改變走向。」

羅德里格斯提出的一項做法是把尼加拉瓜逐出「中美洲自由貿易協定」（CAFTA-DR）。

根據當地媒體報導和外交消息人士的說法，尼加拉瓜政府9月28日在未說明理由的情況下，要歐洲聯盟大使穆什海特（Bettina Muscheidt）離境。 同一天，奧蒂嘉指稱天主教教會是「徹頭徹尾的獨裁政權」，反映出尼國政府與教廷當前的緊張關係。自奧蒂嘉政府指控天主教教會在2018年支持反政府示威以來，雙方一直不睦。

© 2022 AFP