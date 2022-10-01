巴西總統大選前夕 魯拉波索納洛近距離造勢較勁

（法新社聖保羅1日電） 巴西兩極化總統選戰將畫下句點，現任極右派總統波索納洛與最大挑戰者左派前總統魯拉今天將緊挨着舉行各自最後造勢大會。魯拉力拚首輪投票就當選，波索納洛則揚言挑戰結果。

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距離2日巴西總統大選只剩最後一天，現年67歲、以硬漢風格為人所知的波索納洛（Jair Bolsonaro）打算率領他的招牌摩托車隊，從巴西經濟首都聖保羅的北邊騎進市中心的艾比拉布拉公園（Ibirapuera Park）造勢大會現場。

而在相隔約5公里處，現年76歲、曾在2003至2010年領導巴西的魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）則將在聖保羅主要大道包利斯塔大道（Avenida Paulista）舉行他的最後造勢大會。

由於巴西社會正陷入嚴重分裂，隨着投票日逼近，緊張氣氛高漲。若魯拉能在明天贏得過半選票，就不需在本月30日再舉行決勝輪投票來確定誰是下一任巴西總統。

根據巴西民調機構「頁報資料」（Datafolha）9月29日公布的調查結果，充滿個人魅力但曾因貪污罪名坐牢的魯拉支持率達50%，幾乎可在首輪投票就當選，但民調有正負2個百分點的誤差。波索納洛則以36%支持率遠遠落後。

波索納洛已一再表明，一旦自己落選，將對選舉結果提出挑戰。他說，能讓他下台的「只有上帝」，還說巴西的電子投票系統作弊情況嚴重，但未提出證據。

魯拉昨天則表示，他擔憂波索納洛若落選，可能會製造「騷亂」。

許多人揣測可能出現巴西版的去年美國總統大選選後動亂，當時波索納洛的政治榜樣美國前總統川普（Donald Trump）拒絕接受2020年大選敗選結果，憤怒的支持者闖入國會大廈。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）

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