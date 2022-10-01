日本職業摔角傳奇豬木病逝 享年79歲

（法新社東京1日電） 日本職業摔角傳奇人物豬木今天逝世，享年79歲。

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日本放送協會（NHK）報導，安東尼奧．豬木（本名豬木寬至）今天上午因心臟衰竭離世，大眾再也看不到他多采多姿的身影。豬木曾與拳王阿里（Muhammad Ali）搏鬥，個人與北韓關係匪淺，但也多次協助營救在伊拉克的人質。

出生於橫濱的豬木在美國職業摔角界也富有盛名，還曾兩度擔任日本國會議員。

退休的美國職業摔角明星Triple H推文稱豬木「是職業摔角史上最重要人物之一，是位充滿格鬥精神的人」。

Triple H推文說：「世界摔角娛樂公司（WWE）名人堂傳奇人物豬木將永活世人心中。」

日本產經新聞報導，豬木1943年出生於日本橫濱市，小時候曾隨家人移居巴西，1960年被訪問巴西的日本前職業摔角選手力道山看中後返回日本，正式在日本職業摔角界出道。

豬本出道後跟同為力道山弟子的巨人馬場（本名馬場正平），被譽為日本職業摔角界雙雄，表現活躍。

豬木1972年成立「新日本職業摔角」並擔任社長；1976年跟重量級世界拳王阿里，在東京「日本武道館」舉行聞名全球的「異種格鬥技對戰」，吸引全球格鬥技粉絲關注。這場比賽最後以平手收場。

豬木擔任參議員時的1990年，曾在波灣戰爭期間包機前往參戰國伊拉克，跟伊拉克方面進行談判，最終順利救出在當地成為人質的日本人。

豬木近年因腰部手術加上罹患心臟方面難治之症，過去一段時間經常進出醫院。

© 2022 AFP