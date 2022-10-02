印尼體育場踩踏事故 死亡人數下修至125人

（法新社印尼瑪琅2日電） 印尼東爪哇省副省長艾米爾（Emil Dardak）告訴當地媒體，由於發現有重複計算情形，昨晚瑪琅體育場暴動踩踏事件的死亡人數已向下修正至125人。

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艾米爾援引當地警方從10家醫院收集到的資料告訴印尼都會電視台（Metro TV）：「今天的死亡人數為125人。124人已確認身分，還有1人尚未確認。有些名字被記錄了兩次，因為他們曾被轉送到另一家醫院並再次被記錄。」

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）今天表示，印尼足球賽踩踏事件造成多人死亡，「對所有參與足球的人來說，都是黑暗的一天，也是一場不可思議的慘劇」。

英凡提諾說：「在阿雷馬（Arema FC）和泗水帕爾斯巴亞（Persebaya Surabaya）兩隊於坎朱盧漢體育場（Kanjuruhan Stadium）的比賽結束時，印尼發了悲劇性事件，令整個足球世界震驚。」

「我們向罹難者、受傷者以及印尼共和國所有人民致以誠摯的慰問，並為他們祈禱。」

在西班牙，西班牙甲級足球聯賽（La Liga）和西班牙足球聯盟決定在今天的比賽開始前，為印尼足球賽踩踏事件造成嚴重傷亡默哀1分鐘。

義大利甲級足球聯賽（Serie A）在官方推特帳號發文稱：「我們向印尼瑪琅慘劇的受害者、家屬以及所有受影響的人表示哀悼和慰問。」（譯者：楊明��/核稿：陳政一）

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