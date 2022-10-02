尋找替代來源 德興建浮動式液化天然氣接收站

（法新社德國威廉港1日電） 北海（North Sea）沿岸1處迎風碼頭可說是德國最具戰略意義的工地，工人們正忙着興建德國第1座液化天然氣（LNG）接收站。

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今年冬天起，這座靠近威廉港（Wilhelmshaven）的設施將可提供相當於俄羅斯進口天然氣的2成。

俄烏戰爭後，莫斯科當局便限制輸往德國的天然氣供應量。原本將大量天然氣運往歐洲的北溪（Nord Stream）管線上周受損，丹麥和瑞典將此定調為「蓄意行為」。

為尋找替代來源，德國政府撥款數十億美元開發威廉港等5項專案。

新接收站每年應能處理約250億立方公尺的天然氣，約等於北溪1號一半的輸送量。

在威廉港的工地，從海中冒出的半成品混凝土平台向穿着螢光黃背心的工人噴灑細霧。地面上，卡車川流不息運送一節節將讓接收站連上天然氣網絡的灰管。

透過液化天然氣接收站，冷卻為液體以便運送的天然氣，即可經由海路運輸。

而被稱為浮動式天然氣接收站（FSRU）的特殊船隻可儲存液化天然氣，並將其轉化成能立刻使用的天然氣。

不像其他歐洲國家，德國至今連1座液化天然氣接收站都沒有，而是仰賴相對低廉的管線自俄國進口。

過去俄國出口的天然氣佔德國供應量的5成5，但自俄烏戰爭後，德國逐步擺脫莫斯科天然氣。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

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