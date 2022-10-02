拜登批准換囚 委國第一夫人2侄兒換美7人

（法新社華盛頓1日電） 美國官員表示，總統拜登今天做出「痛苦決定」，批准與委內瑞拉進行換囚，卡拉卡斯釋放7名美國人，華府則釋放委內瑞拉第一夫人的兩名侄子作為交換。

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拜登在白宮聲明中說：「今天，在被錯誤拘留在委內瑞拉多年後，我們正把托雷多（Jorge Toledo）、瓦德爾（Tomeu Vadell）、阿里里奧．贊布拉諾（Alirio Zambrano）、荷塞．路易斯．贊布拉諾（Jose Luis Zambrano）、白瑞拉（Jose Pereira）、希斯（Matthew Heath）和奧斯曼．汗（Osman Khan）帶回家。」

卡拉卡斯在確認換囚的公報中指出，委國「3月5日以來與美國政府代表進行多次對話，讓兩名被不公正關押在美國的委內瑞拉年輕人得以獲釋」。

卡拉卡斯沒有說明這2人的身分，但美國政府高層官員稱他們是委內瑞拉第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores）的侄子，佛羅雷斯．戴福瑞塔斯（Francisco Flores de Freitas）和他的表兄弟甘伯斯．佛羅雷斯（Efrain Antonio Campos Flores）。

這對錶兄弟在海地被捕，然後被帶到紐約受審並在毒品罪名上遭到定罪，於2017年被判處18年徒刑。

獲釋的7名美國人則有5人是西特哥石油公司（Citgo）主管，他們2017年前往位於南美洲的委內瑞拉出差，後因涉嫌貪腐被捕。

西特哥石油公司是委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）的美國子公司。

© 2022 AFP