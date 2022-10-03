歐盟：駐尼加拉瓜大使遭驅逐 將堅定對等回應

（法新社布魯塞爾2日電） 歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天說，歐盟批評尼加拉瓜驅逐歐盟大使及斷絕與荷蘭外交關係的決定。

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美國指稱尼加拉瓜人權狀況急劇惡化，目前已見到數十名政治對手、學生和記者遭監禁。尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）左翼政府為此面臨外交壓力升高。

波瑞爾提到歐盟大使遭驅逐一事時表示：「歐盟深表遺憾，並拒絕接受此一不合理的單方面決定。」他也表達對荷蘭的「堅定支持」。

波瑞爾表示：「這些敵對的、毫無根據的行動」不僅會影響尼加拉瓜與歐盟之間的關係，還會導致尼加拉瓜在國際舞台上進一步受到孤立。

波瑞爾又說，歐盟將以「堅定和對等方式」做出回應。

「尼加拉瓜當前的政治危機，應該透過政府和反對派之間的真正對話來解決。」

歐盟大使穆什海特（Bettina Muscheidt）在遭總統奧蒂嘉政府列為「不受歡迎人物」之後短短3天，已於1日離開尼加拉瓜。

荷蘭駐中美洲大使畢倫（Christine Pirenne）稍早表示，荷蘭不會再資助尼國興建醫院，隨後尼加拉瓜便在9月30日晚間宣布與荷蘭政府斷交，並指荷蘭是「干預主義者」和「新殖民主義者」。（譯者：紀錦玲）

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