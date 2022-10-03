爭人權和女權 伊朗頂大學生與鎮暴警察衝突

（法新社巴黎3日電） 伊朗國營媒體和人權組織今天表示，庫德族女子艾米尼之死引發的動亂浪潮仍在持續，德黑蘭頂尖的夏立夫理工大學學生，昨晚與安全部隊爆發衝突。

廣告 繼續瀏覽後續

當地媒體報導，在夏立夫理工大學（Sharif University of Technology），鎮暴警察與數百名學生對峙時，使用催淚瓦斯和漆彈，並攜帶發射非致命鋼珠的武器。該校的暴力事件引起人們關注。

伊朗梅爾通訊社（Mehr）報導，學生們高喊「婦女、生命、自由」以及「學生寧死也不受屈辱」等口號。報導稱，為平息局勢，伊朗科學部長前去與學生們對話。

奧斯陸「伊朗人權」（Iran Human Rights，IHR）組織發布一段影片，顯示伊朗警察騎摩托車在一處地下停車場追趕正在奔跑的學生。在另一段影片，警察帶走了一些被拘留者，他們頭部被黑色布袋覆蓋。

另一段影片則為許多人夜間在街上奔跑，影片中可以聽見槍聲和尖叫聲。法新社尚未對這些影片進行獨立查證。

IHR昨天在推特發布的一條訊息稱：「安全部隊今晚襲擊了德黑蘭的夏立夫大學。可以聽見槍擊聲。」

在另一段影片里，可聽見一群人高呼：「不要害怕！不要害怕！我們都在一起！」IHR表示，這段影片是昨天在首都德黑蘭的夏里亞提（Shariati）捷運車站拍的。

紐約「伊朗人權中心」（Center for Human Rights in Iran）表示，「今天從夏立夫大學和德黑蘭傳出的影片顯示，抗議活動遭到暴力鎮壓，被拘留者被完全矇著頭拖走。他們對此極度關注」。

梅爾通訊社報導稱，「夏立夫理工大學宣布，由於最近發生的事件以及保護學生的需要…所有課程從即日起改以虛擬方式進行」。

22歲庫爾族女子艾米尼因違反戴頭巾和服裝規定遭到拘留，當局並於9月16日宣布她已死亡，從而引發伊朗近3年來最大的抗議浪潮。動亂至今已造成數十名抗議者喪命，1000餘人被捕。遇害者中也包括安全部隊成員。

© 2022 AFP