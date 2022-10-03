索納洛得票超乎預期 巴西總統大選30日決選

（法新社裡約熱內盧2日電） 巴西選務單位今天表示，總統大選將於10月30日進行第2輪決選。兩極激化的巴西總統大選今天首輪投票，右翼的現任總統波索納洛得票超乎預期，緊追左翼的魯拉。

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根據巴西高等選舉法院（Superior Electoral Tribunal）官方計票，在97.2%投開票所回報計票後，左翼的前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）以得票率47.9%領先波索納洛（Jair Bolsonaro）的43.7%。巴西高等選舉法院在官網表示「勢必進行」第2輪決選。

因波索納洛票倉的北部、東南部，開票速度比魯拉票倉的東北部快，開票之初魯拉還一度落後。直到開完約7成選票後，魯拉才後來居上，讓齊聚街頭的支持者鬆口氣歡呼。魯拉的支持者穿上代表「勞工黨」（Workers Party）的紅色服飾，一同觀看開票過程。

但這對波索納洛陣營而言仍是一劑強心針，對魯拉陣營則是令人失望的結果。因為民調機構Datafolha在選舉前夕公布的民調預測，2003到2010年擔任過總統的魯拉，有望第一輪就能以過半的50%得票大勝波索納洛的36%，不用進入第2輪。（譯者：譯者：劉文瑜、陳亦偉）

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