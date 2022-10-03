蒲亭最鷹派盟友 車臣領袖將送3兒子上烏克蘭戰場

（法新社莫斯科3日電） 俄羅斯總統蒲亭的最鷹派盟友之一、車臣共和國領導人卡狄羅夫今天表示，他將派遣自己的3名青少年兒子至烏克蘭戰場前線，而他們的年齡分別只有14、15及16歲。

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法新社報導，卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）在通訊軟體Telegram發布影片，顯示他的幾個兒子在射擊場發射火箭筒，並寫道：「現在是他們在真實戰鬥中證明自己的時候了，我對於這種渴望只能表示歡迎。」

此外，卡狄羅夫也寫道：「他們很快就會到（烏克蘭）前線，而且將會前往接觸線（contact line）最艱難的地段。」

他還說，自己的3名兒子阿赫馬特（Akhmat，16歲）、艾里（Eli，15歲）及亞當（Adam，14歲），「幾乎從他們最年幼的時候」就開始進行戰鬥訓練至今。他並堅稱自己「不是開玩笑」。

上述影片顯示，他的3名兒子身穿迷彩服，戴上墨鏡，坐在坦克車上，腰間系著槍枝，使用火箭筒和機關槍。這些青少年在射擊時偶爾微笑，或比出豎起大拇指的手勢。

卡狄羅夫曾是軍閥，目前領導以穆斯林人口為主的車臣共和國，關於蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭的進攻，卡狄羅夫一直是最直言挺俄的支持者之一。

在俄羅斯1日宣布棄守烏克蘭東部重鎮利曼（Lyman）後，身為蒲亭最鷹派盟友之一的卡狄羅夫曾呼籲莫斯科當局訴諸低當量核武。

但克里姆林宮今天駁斥了動用核武的可能性。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在每日簡報時告訴記者：「在我國，只會在依據有關準則所訂條件的情況下動用核武。」

儘管如此，培斯科夫還是稱讚卡狄羅夫對在烏克蘭的軍事行動作出「英勇貢獻」。

© 2022 AFP