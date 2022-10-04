北韓支持俄吞併烏東4個州 批評美國表現如黑道

（法新社首爾3日電） 北韓今天對俄羅斯吞併俄軍佔領的數個烏克蘭地區表示支持，並指控美國及其盟友表現如同黑道一般，在聯合國帶頭反對俄國的行為。

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俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）上周宣布，莫斯科已經吞併烏克蘭4個州。克里姆林宮在這些州舉辦公投。

美國和其他西方國家稱俄國舉行假公投，逼迫烏克蘭公民在槍口下投票，並誓言永遠不會承認吞併。

但北韓外務省北美司司長趙哲秀（Jo Chol Su，音譯）為入俄公投辯護。北韓官方「北韓中央通信社」（KCNA）報導，趙哲秀認為公投是完全合法的，並且「符合聯合國憲章（UN Charter）規定的民族平等原則」。北韓是俄國的盟友。

北韓中央通信社報導，趙哲秀在聲明中表示：「絕大多數選民支持被納入俄國。」

趙哲秀表示，美國干涉獨立國家的內政，「濫用」聯合國安理會。他說：「美國可以利用聯合國安理會作為其盾牌和侵略手段，以維持霸權地位的日子一去不復返了。」

他繼續說：「如果聯合國安理會要違背聯合國憲章宗旨和原則，採用不合邏輯和如黑道般的雙重標準，侵犯主權國家的獨立權利和根本利益，將對其造成的後果承擔全部責任。」

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