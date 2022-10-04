北韓試射橫越日本上空 專家：疑為火星-12型飛彈

（法新社首爾4日電） 北韓正加強破紀錄的武器測試閃電戰，南韓和日本政府說，北韓今天發射一枚飛越日本的中程彈道飛彈，讓事態大幅升級。專家指出，這可能是一枚「火星-12型」中程彈道飛彈。

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北韓上一次發射飛越日本的飛彈是在2017年，當時北韓領導人金正恩與時任美國總統川普互相謾罵，川普當時批評金正恩已是超越常態的嚴重威脅，還兩度以「烈焰與怒火」（fire and fury）強調，北韓將面臨世上前所未見的怒火與威力反擊。

南韓軍方表示，軍方「今天（4日）上午7時23分左右，偵測到一枚疑似中程彈道飛彈物體從慈江道舞坪里一帶發射，朝東部方向飛越日本」。

前南韓海軍軍官、現任教於首爾慶南大學（Kyungnam University）的金東燁（Kim Dong-yup，音譯）表示，南韓和日本發布的飛彈初步飛行細節顯示，這枚飛彈有可能是北韓2017年公布、作為威脅攻擊關島計畫一部分的「火星-12型」（Hwasong-12）中程彈道飛彈（IRBM）。

首爾梨花女子大學教授李雷夫（Leif-Eric Easley）則表示：「平壤當局若發射飛彈飛越日本，表示其近來挑釁行為出現重大升級。平壤仍處於挑釁和測試循環的中間。」

他還說：「金氏政權正在研發戰術核彈頭和潛射彈道飛彈等武器，作為軍備競賽中超越南韓並離間美國盟國的長程戰略一環。」

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