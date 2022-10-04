菲律賓廣播名嘴 馬尼拉郊外遭槍擊喪命

（法新社馬尼拉4日電） 菲律賓廣播名嘴裴西．拉皮德昨天在馬尼拉郊外遭兩名騎摩托車的槍手射殺而喪命。他過去直言不諱批評前總統杜特蒂，對現任總統小馬可仕政府官員同樣火力四射。

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馬尼拉大都會區拉斯皮納斯市（Las Pinas）警長桑托斯（Jaime Santos）告訴Teleradyo新聞頻道，裴西．拉皮德（Percy Lapid）昨晚開車準備前往DWBL廣播電台上班，兩名攻擊者騎摩托車對他槍擊。

報導稱，裴西．拉皮德在居住的拉斯皮納斯市院落大門陳屍自家汽車內。

桑托斯說：「他對工作滿腔熱忱，可能因此引來殺機。」

63歲的裴西．拉皮德本名馬巴薩（Percival Mabasa），過去直言不諱批評杜特蒂（Rodrigo Duterte），對小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）政府官員同樣火力四射。

馬尼拉大都會區代理警長埃斯多摩（Jonnel Estomo）表示，已經成立專案小組調查本案。

美國紐約非營利組織「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists）2021年10月的「懸案指數」（impunity index）報告，將有13起謀殺案未破案的菲律賓列為全球第7名。這項指數目的在追蹤各國媒體工作者遇害後，兇手逍遙法外、不受制裁的現象。

自從2008年開始有「懸案指數」以來，菲律賓一直是遭到檢討的主要國家。

© 2022 AFP