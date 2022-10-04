蘋果宣布：威爾史密斯新片將於12月上映

（法新社洛杉磯3日電） 威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮甩克里斯洛克一巴掌的事件雖還沒滿1年，蘋果公司今天表示，威爾史密斯新片「解放」（Emancipation，暫譯）將於今年12月推出。

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威爾史密斯（Will Smith）今年3月因不滿「最佳紀錄片」頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）拿妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）光頭造型開玩笑，衝上台呼了他一巴掌。幾分鐘後，威爾史密斯以「王者理查」（King Richard）拿下奧斯卡最佳男主角獎。

他公然動粗的行為引發美國社會譴責，美國影藝學院也宣布禁止他未來10年參加奧斯卡頒獎典禮。事件過後，由他主演、描述美國黑奴的劇情片「解放」上映檔期遭撤，外界普遍認為應與他出手打人脫不了關係。

不過蘋果公司今天出乎意料地宣布，威爾史密斯這部新片將於12月2日在戲院上映，並於上映一周後在Apple TV+串流。

這個時間點意味着，蘋果將能幫「解放」報名角逐明年3月的奧斯卡。蘋果今年憑藉「樂動心旋律」（CODA）成為史上第一個獲頒奧斯卡最佳影片獎的串流服務平台。

威爾史密斯在掌摑事件後一直保持相對低調。4月時他辭去奧斯卡頒獎單位美國影藝學院會員資格，接着被禁止出席頒獎典禮10年。7月時他曾在社媒釋出一支影片，對自己在奧斯卡頒獎典禮上的行為表達懊悔，還說曾聯繫克里斯洛克，但碰了釘子。

但威爾史密斯日前出席了由美國全國有色人種民權促進協會（NAACP）在華府主辦的「解放」試映會。

他在片中飾演一名遭殘酷鞭打的奴隸，踏上從路易斯安那州逃往北方尋求自由的旅程。

「解放」的故事實際上是出自一張相當出名的照片「被鞭打的彼得」（Whipped Peter），照片主人翁彼得（Peter）曾是路易斯安那州一座農場的奴隸，逃到北方加入聯邦軍後，體檢過程被聯邦軍拍下了他背上密密麻麻的疤痕。

© 2022 AFP