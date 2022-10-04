馬斯克推特提和平計畫 澤倫斯基發起民調回敬

（法新社基輔3日電） 美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天在推特（Twitter）提出和平計畫，請網友對終結俄烏戰爭的提案發表意見，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）等烏方官員馬上發文回應。

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馬斯克（Elon Musk）在推特提出和平協議掀起論戰，內容包括一、在俄羅斯佔領的烏克蘭地區再度舉行兼並公投，由聯合國監督；二、承認俄羅斯對克里米亞半島的主權；三、確保向克里米亞供水；四、給予烏克蘭中立地位。

創辦特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）的馬斯克在推特發起民調，讓超過1億700萬名跟隨者對這個構想投票。

澤倫斯基也在推特發起自己的民調反嗆馬斯克，問網友「你比較喜歡哪一個馬斯克？」選項有「支持烏克蘭的馬斯克」與「支持俄羅斯的馬斯克」。

烏克蘭駐德國大使梅爾尼克（Andriy Melnyk）直白地回應：「我（對馬斯克）非常委婉的回應是，閃一邊去。」

烏克蘭總統幕僚波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）提出「更優的和平計畫」，讓烏克蘭收復克里米亞等領土，要求俄羅斯去軍事化與非核化，並把「戰犯」送到國際法庭審判。

馬斯克又發文說：「俄羅斯人口是烏克蘭的3倍，所以烏克蘭不太可能會在全面戰爭中獲勝。如果你們在乎烏克蘭人民，那就尋求和平。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發布局部動員令增強部隊並威脅使用核武後，呼籲烏克蘭停止敵對狀態並展開談判。

但澤倫斯基說，只要蒲亭還是俄羅斯領導人，他絕不會參與談判。

© 2022 AFP