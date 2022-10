分析：南海恐成「中國湖」 戰狼外交升高恫嚇

(法新社菲律賓卡托5日電) 中國對南海的主張日趨強硬。分析指出,追求擴張主義野心的北京似有意避免戰爭,因此「聲嘶力竭的戰狼外交熟練地避免越界」,但若恫嚇策略奏效,南海恐變成「中國湖」。

菲律賓漁民維拉蒙特(Mariel Villamonte)多年來一直在黃岩島碧綠海水中尋找鯛魚和石斑魚,直到1艘中國海岸警衛船對他的船噴水。

那是2012年,大約是中國從菲律賓手中奪回黃岩島控制權之時,而他已經不敢回到那裡去了。

現年31歲的維拉蒙特回憶當時2艘中國船隻追逐他之後,向他發射高壓水柱,「他們的船是鋼製的,我們的是木船」。

這個由幾代菲律賓人開發的漁場是南海軍事衝突的眾多潛在熱點之一。中國和台灣都聲稱對幾乎整個海域擁有主權,而菲律賓、越南、馬來西亞和汶萊則都聲稱對部分海域擁有主權。 每年產值數兆美元的海上貿易船隻行經這個水域,美國和西方盟國的海軍艦艇也定期通過。

在所有聲索國中,中國近年來態度最為強硬。

數百艘中國海警和海上民兵船隻在這個海域出沒,騷擾攻擊漁船等船隻,干擾油氣勘探和科學研究。

分析家說,北京目標成為區域霸權並且控制水域中所有活動,而他們正在運用武力,霸凌小國使其屈服。 菲律賓大學海洋事務與海洋法研究所(Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea)所長巴童巴卡(Jay Batongbacal)說:「他們真的把自己看成區域的中心,經濟、政治和軍事上都是。」

「他們要的是讓弱國最終放棄,為了避免麻煩而讓中國在那裡為所欲為。」

海牙常設仲裁法院於2016年裁定,中國對其「九段線」內海域資源的歷史權利主張沒有法律依據,不具法律效力。但是中國對南海仲裁結果不予理會,加上菲律賓前總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)為爭取中資而擱置法律勝利,兩國緊張關係為之緩和。

菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)今年接替杜特蒂後,曾經作出維護上述仲裁結果的承諾,強調不會「讓我們一分一毫的近海海洋權利被踐踏」。

然而,中國國家主席習近平本月可望取得史無前例的第3個任期,他統治十年期間,中國對南海大幅擴張影響力。

華府智庫亞洲海事透明倡議組織(AMTI)主任波林(Greg Poling)表示,習近平想要在這個海域控制的不是漁業或化石燃料,實現民族復興的「中國夢」,以及確保政治合法性,才是他的主要目標。

波林指出,數代中國領導人對南海主權的主張日益「荒誕」,這讓習近平別無選擇地只能「堅定聲索一切」。中國在南海填海造島,在島上完成跑道、港口和雷達系統,軍事化的島嶼讓中國船艦得以往南巡邏,遠達印尼和馬來西亞。

然而分析認為,由於東南亞國家就如何回應存在嚴重分歧,而且對中國可能進行報復有所顧忌,他們針對北京日益強勢沒有認真地表達異議。

東南亞國家協會(ASEAN)10個成員包括與中國關係密切的緬甸、柬埔寨、寮國,以及態度較謹慎的其他國家,在此一議題上彼此立場各異。如此分歧也造成東協與中國就「南海行為準則」的談判受阻。

儘管普遍認為美國是唯一足以抗衡中國的國家,但是外界還是會擔心它是否可靠。數十年來政策不連貫和這個區域不受重視的感受,破壞了華府的形象。

馬來西亞戰略及國際研究院(Institute of Strategic and International Studies)的羅克曼(Shahriman Lockman)表示:「東南亞國家就是不願意把賭注押在美國身上。」

中國過去曾動用武力來支持自身主張,最近也對台灣周邊進行軍演,向整個區域示警。中國和越南1974年、1988年曾發生衝突,造成數十名軍人陣亡。

不過,追求擴張主義野心的北京,現在似乎也想要避免戰爭。

澳洲國立大學(Australian National University)國際安全和情報專家布拉克斯蘭德(John Blaxland)說:「他們熟練地避免跨過那條界線,聲嘶力竭表達抗議,這種戰狼外交正是為了恫嚇、不戰而屈人之兵。」

而此一策略正在奏效。

波林表示,東南亞國家漁民、油氣公司和海岸防衛隊在當地作業的風險與成本日增,南海可能會變成「中國湖」(Chinese lake)。

