有球迷行納粹禮 澳洲足球協會：終身禁入場觀賽

（法新社雪梨5日電） 一名球迷在澳洲一場足球賽上做出向納粹領袖希特勒（Adolf Hitler）致敬的動作，今天被澳洲足球協會處分，一輩子不得入場觀賽。

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這名男性球迷本月1日在雪梨舉行的澳洲杯（Australia Cup）決賽上，被攝影機拍到做出法西斯主義標誌手勢納粹禮的動作。

澳洲足球協會（Football Australia）表示，已得知球迷身分，並終身禁止他入場觀看協會認定的所有比賽，包括國家隊、澳洲職業足球聯賽（A-League）和澳洲杯活動。

澳洲足球協會表示：「澳洲足球協會對於旗下活動出現不尊重及冒犯性的行為採取零容忍政策，也不會容許可能冒犯、侮辱、貶低或詆毀觀眾、球員或官員的行為。」

澳洲足球協會還表示，仍會持續調查其他相關人等的身分。

1日在澳洲聯邦銀行體育場（CommBank Stadium）舉行的澳洲杯決賽，吸引超過1萬6000名球迷入場觀戰，期間有8人被逐出球場。

「麥克阿瑟足球俱樂部」（Macarthur FC）終場以2-0擊敗半職業「雪梨聯合58」（Sydney United 58）。

© 2022 AFP