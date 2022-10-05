無可避免：日本沖繩對美軍基地駐紮看法轉變

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（法新社日本沖繩宜野灣市5日電）數十年來，日本沖繩居民一直強烈反對美軍駐紮，這些美軍基地常被視為沖繩不成比例承載了駐日美軍的負荷。但在中國武力恫嚇和經濟挑戰下，風向正在發生微妙變化。

沖繩僅占日本國土面積的0.6%，駐日美軍專用設施面積卻有70%集中在沖繩，駐日5萬名美軍中有超過半數駐紮在此。

與美軍基地有關的犯罪、事故和污染，引發沖繩150萬居民強烈不滿。

但隨着中國與區域中美國盟友之間的對抗日益激烈，沖繩現已成為兩方對抗的前線地區，沖繩美軍基地對於美、日兩國的防禦戰略重要性日益增高。

沖繩宜野灣市議員又吉亮（Ryo Matayoshi）表示：「沖繩的負擔已超出負荷」。

他告訴法新社，但「如果我們考慮到日本和東亞安全，沖繩基地的存在某種程度上是無可避免的。」他並表示：「我們這一代許多人都已認清這個事實。」

日本長期以來對於中國不斷壯大的軍力保持警惕，但隨着北京當局在台灣議題上的發言日趨強硬，以及中國海警船一再闖入釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊海域，風險愈來愈大。

今年8月，中國以軍事演習來回應美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，數枚飛彈落入沖繩附近海域，更加凸顯了這個問題。

立命館亞洲太平洋大學國際關係學教授佐藤洋一郎（Yoichiro Sato）表示：「中國對於裴洛西訪台、俄羅斯入侵烏克蘭的反應�都提高了日本對威脅的感知。」

© 2022 AFP