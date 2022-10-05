美國海軍造價130億美元航艦福特號 首次投入部署

（法新社華盛頓4日電） 美國海軍最新、最先進航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）今天投入首次部署，這艘航艦搭載的部分先進技術曾遭遇阻礙，如今投入部署堪稱一大里程碑。

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斥資超過130億美元（約新台幣4100億元）打造的福特號航艦，投入部署期間將和加拿大、法國、德國等國家合作，展開防空作戰、反潛作戰和兩棲作戰等訓練。

美國海軍的臉書頁面上一則現場影片片段顯示，維吉尼亞州的諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk）碼頭中，數艘拖船正移動着灰色的福特號航艦。

美國海軍艦隊司令部司令柯德爾（Daryl Caudle）上將在航艦啟航前的一份聲明中表示，福特號航艦的部署將「展示它在大西洋的獨一無二、多領域以及全方位殺傷力」。

美國海軍指出，此次部署將有來自9個不同國家共約9000名人員、20艘船艦和60架飛機參與，但並未進一步說明各國數目。

福特號航艦於2017年服役，全長逾335公尺、滿載時排水量達10萬1000公噸，但仍然能夠以每小時逾54公里的速度航行。

福特號航艦以美國第38任總統的名字命名，所需操作船員比以往的航艦少了數百人，設計目的是能夠攜帶仍在開發中的未來能源武器。

根據2022年6月提交給國會的一份報告，相較於以往的航艦，福特號航艦一大進步理應在於它的戰機發射與回收效率，但相關係統之前曾發生問題。

© 2022 AFP