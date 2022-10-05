WTO下修2023年全球貿易預測

（法新社日內瓦5日電） 隨着俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，加上其他不利因素對全球經濟造成衝擊，世界貿易組織（WTO）今天大幅下修2023年全球貿易預測。

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WTO秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）今天在日內瓦告訴媒體：「全球經濟目前面臨多重危機。貨幣緊縮對世界各地的成長造成壓力。」

WTO今天公布年度貿易預測更新報告。WTO經濟學家表示，他們仍預期今年全球經濟成長2.8%，和4月預估值相同。

不過，WTO經濟學家將2023年全球經濟成長預估，從之前的3.2%下修至2.3%。

相較之下，經濟合作暨發展組織（OECD）維持今年成長預估3%，明年成長預估2.2%。

國際貨幣基金（IMF）則預估今年經濟成長3.2%，明年成長2.9%。

WTO經濟學家預測，今年全球商品貿易量將成長3.5%，略高於之前的預估值。

他們預期2023年商品貿易量僅成長1%，較4月預估的3.4%大幅下修。

伊衛拉說：「2023年的前景大為黯淡。」

WTO表示，烏克蘭戰爭引發的歐洲能源價格飆漲，預期將壓縮歐陸家庭支出，並提高製造業的成本。

與此同時，美國緊縮貨幣政策對房市、車市和固定投資部門帶來打擊，而中國仍深陷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和製造業的混亂。

WTO還說，燃料、糧食和肥料等進口成本攀升，恐造成開發中國家更多的糧食匱乏和債務壓力。

WTO表示，倘若預期的情況發生，明年全球貿易將大幅減緩，不過仍能維持成長。

WTO指出，由於先進經濟體的貨幣政策更迭，加上俄烏戰爭本質上無法預測，這些預測仍有很大的不確定性。

WTO警告，情況若惡化，明年全球貿易成長將轉為負2.8%。不過，WTO也指出，情況若好轉，明年全球貿易成長可能高達4.6%。

伊衛拉上周在瑞士日內瓦召開的WTO年度公共論壇開幕式發言表示，俄烏戰爭、氣候危機、糧食價格飆漲、能源市場衝擊與疫情後續發展等種種因素，正在製造致使全球經濟衰退的條件。

她說：「我們現在必須想辦法挺過一場看似迎面而來的經濟衰退。」

© 2022 AFP