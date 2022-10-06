國際特赦組織：伊朗薩赫丹抗議遭鎮壓 至少82死

（法新社巴黎6日電） 國際特赦組織今天表示，伊朗東南部希斯坦-俾路支省（Sistan-Baluchistan）首府薩赫丹（Zahedan）9月30日爆發抗議後，維安部隊已在這座城市殺害至少82人。

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在庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）遭德黑蘭（Tehran）宗教警察羈押且不幸喪命後，伊朗原已深陷抗議潮，薩赫丹的抗議則是因為民眾不滿省內一名少女據傳遭到警察強暴。

國際特赦組織（Amnesty International）表示，維安部隊在9月30日的主麻日（星期五）禮拜後，發動暴力鎮壓，殺害包括孩童在內至少66人，之後又持續鎮壓抗議，共有16人遇難，且實際死亡人數可能更多。

根據國際特赦組織，9月30日當天，一群人於禮拜後聚集在薩赫丹一處警局外抗議，維安部隊朝抗議者、路人、信徒發射「實彈、金屬彈丸和催淚瓦斯」。

「國際特赦組織搜集的證據顯示，絕大多數被害人是頭部、心臟、頸部、軀幹中槍，透露出明顯的殺人或嚴重傷害意圖。」

國際特赦組織說，發射方向來自「警局屋頂」，9月30日當天至少有3名孩童遇難。

伊朗官員將這場騷動歸咎為「極端分子」攻擊警局，且有數名伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）成員死亡。

但國際特赦組織說，除了「少數」抗議者朝警局扔擲石頭外，查無證據證明抗議者的行動嚴重威脅維安部隊。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）已下令徹底調查薩赫丹的衝突。

© 2022 AFP