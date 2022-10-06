才剛遭棋王指控　美小將被西洋棋比賽網站報告稱作弊「破百次」

（法新社巴黎5日電） 西洋棋平台chess.com 發布報告說，美國西洋棋小將尼曼（Hans Niemann）線上比賽作弊「可能破100次」。

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出身舊金山的19歲小將尼曼上月才遭挪威世界棋王卡爾森（Magnus Carlsen）指控作弊。

規模龐大的西洋棋比賽網站chess.com昨天傍晚公布深入調查報告指出：「我們共發現尼曼很可能在100多場線上西洋棋比賽作弊，包括幾場有獎金的賽事。」

尼曼被控作弊後，chess.com上月5日禁止尼曼參賽，並駁斥是遭到卡爾森施壓。chess.com正在收購卡爾森創立的Play Magnus公司。

chess.com表示，對其偵測作弊的方法「非常有信心」，其中包括有最高級別的國際棋手「特級大師」，以及對電腦程式棋步的分析。

平台還在20頁報告中，描述了尼曼在棋盤上驚人且快速的進步。報告說：「我們不懷疑漢斯（尼曼）是位才華洋溢的棋手，但我們注意到他的成績在統計上非比尋常。」

但chess.com 表示，沒有證據顯示尼曼在棋手親身應戰的比賽中作弊。

卡爾森上月在美國舉行的辛克菲爾德杯（Sinquefield Cup）輸給尼曼之後，指控尼曼使用不正當手段取勝。

© 2022 AFP