重要媒體有「分身靈」 假網站專門散播挺俄假新聞

（法新社柏林6日電） 「偽裝的」新聞網站使用與重要新聞網站相似的網域名稱，專門就烏克蘭戰爭，散播挺俄羅斯假新聞。被稱為「分身靈」的文宣戰歪風正在歐洲上演，調查指向俄羅斯境內人士。

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「俄羅斯停供天然氣，德國面臨能源危機。由於柏林夜間關閉路燈，導致一名男孩命喪腳踏車意外。」

臉書（Facebook）上這則發文看似出自德國第一大報「畫報」（Bild）的真實報導，經過包括法新社等機構調查後卻發現這其實是假新聞。有心人士架設了偽裝成重要新聞網站的假網站，散播挺俄羅斯消息。這股歪風主要出現在德國，但是其他歐洲國家也有。

臉書的母公司Meta於9月底指出，源自俄羅斯境內的「龐大網絡」發起一波鎖定俄羅斯侵略烏克蘭議題的宣傳戰，已遭下架。

Meta指出，逾60個假網站偽裝成英國、法國、義大利、烏克蘭等國合法新聞機構官網，包括英國「衛報」（The Guardian）、德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）、義大利安莎通訊社（ANSA）都是苦主。

非政府組織「歐洲盟聯假訊息實驗室」（EU DisinfoLab）也對這股歪風展開調查，強調上述網絡目的在「將烏克蘭描繪成一個失靈而腐敗的納粹國家」，同時要「推銷克里姆林宮對烏克蘭戰爭的論述」。

歐洲盟聯假訊息實驗室並表示，自從5月就開始運作的上述網絡也想要在歐洲散播恐懼，強調「對俄羅斯進行制裁會如何毀掉歐洲人的生活」。

德國還出現諸多其他假新聞，包括假的明鏡周刊網站上有所謂北部城��不來梅（Bremen）一所學校為了節省天然氣而發生爆炸。假的德國新聞網站T-Online上則是出現卡車司機擋路抗議歐盟政策。假的畫報網站一則新聞稱，試圖焚燒俄羅斯國旗的烏克蘭難民把一間房屋給燒了。

假新聞循相同模式散播：先出現在與主流媒體網域名稱類似的網站上，然後再透過付費廣告或臉書、Instagram、Telegram和推特（Twitter）上的社媒假帳號進行散播。

Meta稱之為「自從烏克蘭戰爭開打以來，我們所瓦解來自俄羅斯境內最大而且最複雜行動」、「是精密又暴力的不尋常組合」。

歐洲盟聯假訊息實驗室將這場宣傳戰稱為「分身靈」（Doppelganger），強調「無法正式歸因特定行動者」，但是相關要素指向在俄羅斯境內活動的一些個人。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）

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