拜登：核子末日決戰風險重現 冷戰後首見

（法新社紐約6日電） 美國總統拜登今天說，世界自冷戰以來首度處於核子「末日決戰」風險中，而他正想知道俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭戰爭中有什麼台階可以下。

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拜登在紐約的民主黨募款活動上說，自美國前總統小甘乃迪（John Fitzgerald Kennedy）時代和1962年古巴飛彈危機以來，世界從未面臨發生末日戰爭的可能性。

他說，蒲亭為了繼續侵略烏克蘭，揚言動用核子武器，並不是在「開玩笑」。

拜登在活動上與民主黨支持者談話時，少見地使用強烈措辭來談論蒲亭核武威脅所製造的風險。這場活動是由報業大亨魯柏特．梅鐸（Rupert Murdoch）之子詹姆斯．梅鐸（James Murdoch）在曼哈頓的家裡舉辦。

拜登說，如果事情實際上繼續朝這個方向發展，就是自古巴飛彈危機以來，「我們首度遭受動用核武的直接威脅」。他指的是過去蘇聯在古巴部署射程可達美國的飛彈，引發核子僵局。

烏克蘭在西方國家支持下，頑強抵抗俄羅斯入侵。蒲亭面對這種情況，幾乎毫不掩飾地揚言，若他覺得在奪取烏克蘭大片領土的目標上已別無選擇，就有可能動用核武。

專家認為，這很可能是相對小規模的戰術攻擊。但拜登警告，針對小片地區的戰術攻擊仍有可能觸發更大範圍的衝突。

拜登說，「我很了解這個人」，蒲亭「說有可能動用戰術核武或生化武器時，不是在開玩笑，因為他的軍隊可以說表現得差勁透了」。

拜登也說：「我不認為有辦法隨意動用戰術核武，而最終不會導致大決戰。」

他說：「我正想弄清楚蒲亭有什麼台階可以下。他的出路在哪裡？他要如何才能既不丟面子，又保住俄羅斯內部大權？」

© 2022 AFP